চাকসু নির্বাচন: ৯ দফা ইশতেহার ঘোষণা ছাত্রশিবির সমর্থিত জোটের

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনকে সামনে রেখে নয়টি ফোকাস পয়েন্ট ভিত্তিক ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে ইশতেহারটি ঘোষণা করেন সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট থেকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে মনোনীত প্রার্থী ইব্রাহিম হোসেন রনি।
ইশতেহারটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে তুলে ধরা হয়েছে নয়টি ফোকাস পয়েন্ট, আর দ্বিতীয় ভাগে ১২ মাসে বাস্তবায়নযোগ্য ৩৩টি সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে জোটটি।
প্রার্থীরা জানান, চাকসু নির্বাচনে জয়ী হলে নয়টি ফোকাস পয়েন্টের পাশাপাশি ঘোষিত ৩৩টি সংস্কার কার্যক্রম ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে।