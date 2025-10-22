চমেক হাসপাতাল থেকে পালালেন চীনা নাগরিকের ওপর হামলাকারী

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম নগরের বন্দর অফিসার্স কলোনি গেট এলাকায় চীনা নাগরিককে ছুরিকাঘাতে আহত করা ছিনতাইকারী ইমাম হোসেন আকাশ (২৯) পালিয়েছেন। এ ঘটনায় বন্দর থানার এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে পুলিশের পাহারায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় পালিয়ে যান তিনি। এ ঘটনায় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশে (সিএমপি) তোলপাড় শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে তাকে গ্রেপ্তারে মাঠে নেমেছে পুলিশের একাধিক টিম।
চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দিন তালুকদার জানান, পাহারার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশের ওপর হামলা করে এক ছিনতাইকারী পালিয়েছেন।
চট্টগ্রাম নগর পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঢাকা পোস্টকে বলেন, আশা করি পালিয়ে যাওয়া ছিনতাইকারী শিগগিরই গ্রেপ্তার হবে।
এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে বন্দর অফিসার্স কলোনি গেটের সামনে প্রধান সড়কে তিনজন ছিনতাইকারী ওই চীনা নাগরিকের ওপর হামলা চালায়। তারা ভুক্তভোগীর হাঁটুর নিচে ছুরি দিয়ে আঘাত করে তার কাছ থেকে একটি আইফোন ও কিছু নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এসময় উপস্থিত পথচারীরা একজন ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলে এবং তাকে পিটুনি দেয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ছিনতাইকারী এবং বিদেশি নাগরিককে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।