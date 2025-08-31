চবিতে এলাকাবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষ: চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি ৪০ শিক্ষার্থী

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় আহত অন্তত ৪০ জনকে আনা হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এদের অনেকের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম জানা যায়নি।
রোববার (৩১ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে সরেজমিনে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বাস এসে থামে মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে। বাস থেকে একে একে নামানো হচ্ছে আহত শিক্ষার্থীদের। এদের অনেককে স্ট্রেচারে করে জরুরি বিভাগে নেওয়া হচ্ছে, আবার স্ট্রেচার ছাড়াও শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের কোলে করে নিয়ে ভর্তি করছেন মেডিকেলে। আহতদের অনেকের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যান্ডেজ দেখা গেছে।
চট্টগ্রাম মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে পরিচালক বলেন, ‘এখন পর্যন্ত ৪০ জনের মতো আহত শিক্ষার্থীকে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।’
আহতদের সঙ্গে থাকা চবি ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি মামুন উর রশীদ মামুন বলেন, ‘অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল ভর্তি হয়েছেন। বাসে করে এখনও আহতদের আনা হচ্ছে।’
গতকাল রাত দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে দারোয়ান কর্তৃক মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে রোববার সকাল থেকে সংঘর্ষ শুরু হয়।