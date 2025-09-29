চন্দনাইশে কক্সবাজার এক্সপ্রেসে পড়ে যুবকের মৃত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথের চন্দনাইশে কক্সবাজার এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে নয়ন (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টার দিকে চন্দনাইশ উপজেলার কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড উত্তর মুরাদাবাদ উত্তর পাশে রেললাইন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নয়ন পটিয়া উপজেলার খরনা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড খলিল সওদাগরের বাড়ির আবুল কাশেমের ছেলে
স্থানীয়রা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় চন্দনাইশের উত্তর মুরাদাবাদ রেললাইনে কাটা পড়েন এক যুবক। এতে তার শরীর তিন টুকরো হয়ে যায়।
চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, চন্দনাইশে ট্রেনে কাটা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।