চট্টগ্রাম-১২ আসনে এলডিপির এয়াকুব আলীর প্রার্থীতা বৈধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) সংসদীয় আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী ও এলডিপির মনোনীত শিল্পপতি এম এয়াকুব আলীর প্রার্থীতা অবশেষে বৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।
বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত বাতিল করে এম এয়াকুব আলীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন এবং দ্রুত প্রতীক বরাদ্দের নির্দেশ দেন।
রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবদুল মোমেন চৌধুরী রিফাত বলেন, হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, অন্যায়ভাবে একজন জনপ্রিয় প্রার্থীকে নির্বাচনী মাঠের বাইরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। আদালতের আদেশের মাধ্যমে সেই অন্যায়ের অবসান ঘটেছে।
তিনি বলেন, আদালতের নির্দেশের পর এখন নির্বাচন কমিশনের আর কোনো অজুহাত নেই। দ্রুত তাকে প্রতীক বরাদ্দ দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় নামতে দিতে বলা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এলডিপির প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম, দলের নেতাকর্মী এবং পটিয়ার সাধারণ মানুষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তারা আমার পাশে থেকে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে।
এর আগে যাচাই-বাছাইয়ে ঋণখেলাপির অভিযোগে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা এম এয়াকুব আলীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেন। পরে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেও তিনি প্রতিকার পাননি। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে করা রিট আবেদনের শুনানিতে তার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হলো।