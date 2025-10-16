চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৫২.৫৭ শতাংশ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে পাসের হার হয়েছে ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৩২ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে প্রকাশিত ফলে এই তথ্য জানা গেছে।
এই বোর্ডে পাসের হারের মতো জিপিএ-৫ নেমেছে প্রায় অর্ধেকে। গত বছর ১০ হাজার ২৬৯ পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন, এ বছর পেয়েছেন মাত্র ৬ হাজার ৯৭ জন।
প্রকাশিত ফলে দেখা গেছে, খাগড়াছড়ি জেলায় পাসের হার সর্বনিম্ন ৩৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ।
এছাড়া চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামটি ও বান্দরবান জেলায় পাসের হার যথাক্রমে ৫৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ, ৪৫ দশমিক ৩৯ শতাংশ, ৪১ দশমিক ১৪ শতাংশ ও ৩৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ।