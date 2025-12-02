চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই মদ তৈরির কারখানা, গ্রেপ্তার এক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতরে মদ তৈরি ও বন্য প্রাণী শিকারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে প্রক্টরিয়াল বডি।
গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদসংলগ্ন পাহাড় থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তির সুমন চাকমা (৫০)। তিনি খাগড়াছড়ি জেলার বাসিন্দা। সুমন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাষাবাদ করার জন্য জমি ইজারা নিয়েছিলেন। তবে চাষাবাদের আড়ালে তিনি সেখানে চোলাই মদ তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। পাশাপাশি পাহাড়ের বন্য প্রাণী শিকার করে আসছেন তিনি। ওই এলাকায় হঠাৎ বহিরাগতদের চলাচল বাড়ায় নজরদারি বাড়ায় প্রক্টরিয়াল বডি। এরপর সুস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সুমন চাকমার বাড়িতে গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় প্রক্টর অধ্যাপক হোসেন শহীদ সরওয়ার্দীর নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। রাত সাড়ে তিনটায় এ অভিযান শেষ হয়েছে।
প্রক্টরিয়াল বডি জানায়, সুমন তাঁর ঘরের পাশেই মদ তৈরি করতেন। তাঁর ছোট বেড়ার ঘরের পেছনের লম্বা বারান্দাজুড়ে মদ উৎপাদনের বিভিন্ন সরঞ্জাম ছিল। পরে ঘর তল্লাশিতে সদ্য প্রস্তুত করা প্রায় ৩০ লিটার চোলাই মদসহ নানান উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।
হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া বলেন, সুমন চাকমার বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে মাদক আইনে মামলা করেছে। তাঁকে আপাতত হাটহাজারী থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার আদালতে নেওয়া হবে।