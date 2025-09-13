চট্টগ্রাম বন্দরে মালামাল চুরির অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বন্দরের অভ্যন্তরে কনটেইনার থেকে মালামাল চুরির সময় ট্রাকসহ সাইফুল ইসলাম রুবেল (৩৪) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বন্দরের জেনারেল কার্গো বার্থ (জিসিবি) এলাকার ১৩ নম্বর শেড থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে রাতে বন্দর থানায় হস্তান্তর করা হয়। সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা করে আজ (শনিবার) তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
বন্দর কর্মকর্তারা জানায়, সাইফুল ইসলাম রুবেল জব্দ করা ট্রাকটির মালিক। তিনি একটি বেসরকারি শিল্পকারখানার জন্য আমদানি করা শিট কয়েল পরিবহনের জন্য বন্দরের ভেতরে ঢুকেছিলেন। আসামি সাইফুলসহ কয়েকজনে মিলে বন্দরের জিসিবির ১৩ নম্বর শেডে রাখা কনটেইনারটির নিল ভেঙে মালামাল বের করার চেষ্টা করে। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ার পর নিরাপত্তা বিভাগের টিম তাকে গ্রেপ্তার করে।
চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক জানান, আসামিকে গ্রেপ্তারের পর বন্দর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।