চট্টগ্রামে হত্যা মামলার পলাতক প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম মহানগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার বাবুল হত্যা মামলার পলাতক প্রধান আসামি আবুল হোসেনকে (৩২) গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) নগরের চকবাজার থানার ইমামগঞ্জ এলাকার সাহাবুদ্দিন সাহেব কলোনী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আবুল হোসেন চট্টগ্রাম মহানগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার পূর্ব শহীদনগর এলাকার বাসিন্দা। তার বাবার নাম মো. শফিক মিয়া।

র‌্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর দায়ের হওয়া বায়েজিদ থানার হত্যা মামলা এ আসামি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল। বিভিন্ন সময়ে অবস্থান পরিবর্তন করলেও সম্প্রতি সে ইমামগঞ্জ এলাকায় আত্মগোপনে আছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে র‌্যাব সদস্যরা অভিযান পরিচালনা করে।

চট্টগ্রাম র‍্যাবের সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ. আর. এম. মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, গ্রেপ্তারের পর আসামিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বায়েজিদ বোস্তামী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

