চট্টগ্রামে যোগ দিলেন নতুন জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের নতুন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব বুঝে নেন। চট্টগ্রামে একটি জনবান্ধব ও মানবিক প্রশাসক প্রতিষ্ঠায় তিনি কাজ করতে চান। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে জেলার সব শ্রেণি–পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। একই সঙ্গে জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বাভাবিক অগ্রগতি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সবার সার্বিক সহায়তা প্রত্যাশা করেন।
এর আগে গত ১৩ নভেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সাইফুল ইসলামকে সরিয়ে দিয়ে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞাকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার আগে তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন।
জাহিদুল ইসলাম মিঞা ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে বড় হন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে অনার্স–মাস্টার্স এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট থেকে রাশিয়ান ভাষায় ডিপ্লোমা অর্জন করেন। পরে যুক্তরাজ্য থেকে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এমএসসি সম্পন্ন করেন।
২০০৬ সালে ২৫তম বিসিএসের মাধ্যমে প্রশাসনে যোগ দেন। লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, মৌলভীবাজার ও নোয়াখালী— বিভিন্ন জেলায় এনডিসি, এসিল্যান্ড ও ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমলগঞ্জে ইউএনও থাকাকালে জেলার শ্রেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পান।
ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ২ নভেম্বর রাজবাড়ীতে যোগ দিয়েই দ্রুত জনবান্ধব প্রশাসক হিসেবে পরিচিতি পান জাহিদুল ইসলাম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের পরিবার ও আহতদের চিকিৎসা— সবকিছুতেই নির্ভরযোগ্য ঠিকানা ছিলেন তিনি। যোগদানের দুই দিনের মাথায় শহীদদের বাড়িতে ছুটে যাওয়া এবং আহতদের সেবা নিশ্চিত করে সারাদেশে মানবিক ডিসি হিসেবে পরিচিতি পান।
পরবর্তী সময়ে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরও একের পর এক মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশবাসীর দৃষ্টি কেড়েছিলেন তিনি। গত ১৬ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আলমগীর হোসেনের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে বিদায় নিয়েছেন তিনি।
এর আগে সাইফুল ইসলাম গত ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠ প্রশাসনে রদবদলের অংশ হিসেবেই এক মাস না পেরোতেই তাকে বদলি করা হয় বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
এর আগে ছাত্র–জনতার আন্দোলনের পর গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হন জেলার প্রথম নারী ডিসি ফরিদা খানম। দায়িত্ব পালনকালে সরকারি জমি বরাদ্দে অনিয়ম, সরকারি সম্পত্তি বেহাতের বিষয়ে নীরবতা ও বিভিন্ন দপ্তরের ফান্ড তছরুপসহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের পর গত ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি বদলি হয়ে চট্টগ্রাম ছাড়েন।