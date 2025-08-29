চট্টগ্রামে ভুয়া তথ্য দিয়ে পাসপোর্ট করার চেষ্টা, ২ রোহিঙ্গা আটক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামে ভুয়া তথ্য ব্যবহার করে পাসপোর্ট করতে যাওয়া দুই রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নগরের ডবলমুরিং এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
জানা যায়, বৃহস্পতিবার মোহাম্মদ আসলাম নামে এক ব্যক্তি পাসপোর্ট আবেদন করতে অফিসে আসেন। জিজ্ঞাসাবাদে অসংগতি ধরা পড়লে তিনি নিজের নাম ফরহাদ হোসেন বলে স্বীকার করেন। তিনি জানান, মামা জসিম উদ্দিনের দেওয়া ফরম নিয়েই আবেদন করতে এসেছেন।
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগের পরিচালক মো. সাইদুল ইসলাম জানান, ফরহাদের ব্যবহৃত মোবাইল থেকে জসিম উদ্দিনের নম্বরে কল দেওয়া হলে তিনি মনসুরাবাদ ওয়াপদা হাইস্কুলের সামনে অবস্থানের কথা জানান। ডিবি পুলিশকে অবহিত করার পর অভিযান চালিয়ে ফরহাদসহ দুই রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়। তবে জসিম উদ্দিন কৌশলে পালিয়ে যান। আটকদের ডবলমুরিং মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।