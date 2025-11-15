চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী আকাশ হত্যা, গ্রেপ্তার ৩

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম নগরীর এনায়েতবাজার এলাকায় পাওনা টাকার বিরোধের জেরে মোবাইল ব্যবসায়ী আকাশ ঘোষ হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা হলেন— মো. সানি (২৪), মো. ইউছুফ (৩৫) ও শাকিল আলম ফয়সাল (২৬)।
র্যাব জানায়, আকাশ হত্যাকাণ্ডের মূলহোতা সানিকে শুক্রবার রাতে চন্দনাইশ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যে ইউছুফ ও শাকিলকে চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানা এলাকার চৈতন্য গলি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাবের পক্ষ থেকে বলা হয়, হত্যার শিকার আকাশ ঘোষের কাছে একমাস আগে একটি মোবাইলের ডিসপ্লে পরিবর্তন ও মেরামত করাতে দেন সানি। মেরামত বাবদ এক ১ হাজার ৫০০ টাকা দেওয়ার কথা হয় তাদের মাঝে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু টাকা পরিশোধ করেন সানি। পরে বৃহস্পতিবার রাতে বাকি টাকা চাইলে আকাশকে নগরীর কোতোয়ালির কসাইপাড়া এলাকায় ডেকে নিয়ে যায় সানি। সেখানে পূর্বপরিকল্পিতভাবে আকাশকে ছুরিকাঘাত করা হয়।
পরে স্থানীয় কয়েকজন এসে আকাশকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।