চট্টগ্রামে পুলিশের অভিযানে ১৩ অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৩

চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও থানা পুলিশের অভিযানে দেশি-বিদেশি ১৩টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার (৯ ও ১০ অক্টোবর) চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট, শুলকবহরসহ একাধিক এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার তিনজন হলেন– বেলাল (২৮), হৃদয় বড়ুয়া (৩০) ও মো. আজাদ (২৩)।
চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল কবির বলেন, বহদ্দারহাট, শুলকবহর ও বাকলিয়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১৩টি দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় তিন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী পালিয়ে যায়। অভিযানের পর চান্দগাঁও থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
চান্দগাঁও থানা পুলিশ জানায়, অভিযানে সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি শহিদুল ইসলাম বুইশ্যা এবং আইয়ুব আলীর আস্তানায় অভিযান চালিয়ে ১৩টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। অভিযানে বন্দুকের তাজা কার্তুজ ৫৮টি, খোসা দুটি, পিস্তলের ম্যাগাজিন ১৩টি, পিস্তলের বুলেট ৯৫টি, পটকা ৯টি, নগদ ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা, টাকা গণনার মেশিন, ওয়াকিটকি, ড্রোন, সিসি ক্যামেরা, ডিভিআর, ড্রিল মেশিন, বৈদ্যুতিক কাটার, সাড়ে ৩ হাজার পিস ইয়াবা এবং একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি (উত্তর) আমিরুল ইসলাম বলেন, চান্দগাঁও থানার অভিযানে ১৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, নগদ টাকা, মাদকসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।