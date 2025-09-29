সুপ্রভাত ডেস্ক »
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চট্টগ্রামে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) র্যাব নগরের জে এম সেন হল পূজামণ্ডপ, দীপিকা সংঘ পূজা উদযাপন পরিষদের ভৈরব বাড়ি প্রাঙ্গণ ও মহাজনঘাটাসহ পাঁচটি পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন।
এ সময় চট্টগ্রাম র্যাবের অধিনায়ক বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম জে এম সেন হলের সভাপতি অধ্যাপক অর্পণ কান্তি ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার নাথ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
চট্টগ্রাম র্যাবের সিনিয়র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে র্যাব চট্টগ্রাম এলাকায় বিশেষ চেকপোস্ট ও রোবাস্ট পেট্রোলিং শুরু করেছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর এলাকা এবং নগরের প্রায় ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিদিনই চেকপোস্ট বসানো হচ্ছে। এতে এখন পর্যন্ত বড় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে র্যাব।
র্যাব জানিয়েছে, দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে উদযাপনে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে বাহিনীটি। সাদা পোশাকের টিম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পর্যবেক্ষণ করছে। একই সঙ্গে নগরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব শনাক্ত ও প্রতিরোধে একটি বিশেষ টিমও কাজ করছে।