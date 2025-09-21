চট্টগ্রামে জালনোট ও ওয়াকিটকিসহ যুবলীগের দুজন গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে যুবলীগের সক্রিয় দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) থানা নতুন রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৯৩ হাজার ৫০০ টাকার জালনোট ও দুটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তাররা হলেন- কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আগুনশাইল গ্রামের মো. আজিম (৩০) ও একই জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার আশার কোটা গ্রামের মো. সোহাগ (৩৬)।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল করিম জানান, জিজ্ঞাসাবাদে আজিম স্বীকার করেন যে, সহযোগী সোহাগের সঙ্গে যোগসাজশে তারা দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকার কারবার করে আসছিলেন। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ওয়াকিটকি ব্যবহার করতেন তারা। সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা করে আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।