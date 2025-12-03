চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার আইনজীবী প্রদীপ চৌধুরীর মুক্তি দাবি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতা প্রদীপ চৌধুরীকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে তার মুক্তি দাবি করেছে সংগঠনটি।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার নগরীর জেএম সেন হলে পার্বত্য শান্তি চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট প্রদীপ চৌধুরী। অনুষ্ঠান শেষে হলের ফটক অতিক্রম করতেই পুলিশ সদস্যরা তাকে ‘জোর’ করে গাড়িতে তুলে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়।
কী কারণে প্রদীপ চৌধুরীকে ধরে নেওয়া হয়েছে তার কারণ থানায় নেওয়ার পাঁচ ঘণ্টা পর রাত ১১টা পর্যন্ত পুলিশ ‘জানাতে পারেনি’ বলে বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়
সংগঠনটির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, অধ্যাপক রনজিত কুমার দে ও অধ্যাপক জিনবোধি ভিক্ষু এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তার মুক্তির দাবি জানান।
প্রদীপ চৌধুরীকে আটকের বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম জানান, প্রদীপ চৌধুরী সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্বে আছেন। গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় কোতোয়ালি থানার একটি মামলায় তিনি তদন্তে প্রাপ্ত আসামি।
ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ওসি।