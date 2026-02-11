সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা ও সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদার করেছে র্যাব।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্ভাব্য যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রতিরোধে মাঠপর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে সংস্থাটি। নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে র্যাব চট্টগ্রাম ইউনিটের আওতাধীন চার জেলায় গ্রহণ করা হয়েছে বহুমাত্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
র্যাব সূত্র জানায়, র্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী চার জেলার ২০টি সংসদীয় আসনের নির্বাচনী এলাকায় মোতায়েন রয়েছে মোট ৫০টি টহল দল। এর পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করছে একটি ডগ স্কোয়াড ও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। নির্বাচনকে সামনে রেখে পরিচালিত এই বিশেষ টহল কার্যক্রম আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে নগরী ও উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথগুলোতে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। এসব চেকপোস্টে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও যানবাহনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সম্ভাব্য নাশকতা ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্য ইউনিটের সঙ্গে সমন্বয় করে যৌথ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি বিশেষ টহল জোরদার করেছে র্যাব।
এদিকে, বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) চট্টগ্রাম র্যাবের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় টহল কার্যক্রম পরিচালনা এবং একাধিক ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ ভোটকেন্দ্র প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
এসময় তিনি সাধারণ জনগণকে ভীতিমুক্ত ও জড়তামুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সুষ্ঠু ভোটগ্রহণের মাধ্যমে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
র্যাবের অধিনায়ক আরও জানান, নির্বাচন ঘিরে যেকোনো ধরনের সহিংসতা বা নাশকতার বিরুদ্ধে র্যাব কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে র্যাব সর্বোচ্চ সতর্কতা ও প্রস্তুতি বজায় রেখেছে।