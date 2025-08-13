চট্টগ্রামকে অবৈধ ব্যানার-পোস্টার মুক্ত করার ঘোষণা মেয়রের

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নগরীর সৌন্দর্য রক্ষায় কঠোর অবস্থান নিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে চকবাজার এলাকায় অবৈধ ব্যানার ও পোস্টার অপসারণ কার্যক্রমে অংশ নেন তিনি।
ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, যত্রতত্র ব্যানার-পোস্টার লাগানো নগরের সৌন্দর্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমি আমার দলের নেতাকর্মীদের অনুরোধ করেছি এসব লাগানো থেকে বিরত থাকতে। এমনকি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও নির্দেশ দিয়েছেন শহরের সৌন্দর্য রক্ষায় যত্রতত্র ব্যানার লাগানো থেকে সবাইকে বিরত থাকতে।
তিনি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে ইতিবাচক ও অনুকরণীয় উল্লেখ করে বলেন, শহর আমাদের, পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও আমাদের সবার। ভবিষ্যতে বিজ্ঞাপন শুধু সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত ডিজিটাল বিলবোর্ডের মাধ্যমেই দেওয়া যাবে। কাপড় বা প্লাস্টিকের সাইনবোর্ড আর অনুমোদিত হবে না এবং নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মেয়র বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন নয়, ঐক্যের মাধ্যমে আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে চাই। এসময় তিনি নগরের রাস্তাঘাট ও ব্রিজগুলো ভারী যানবাহনের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।
উল্লেখ্য, অভিযানে চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজ, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে।