গণভোট এবং নির্বাচন বিষয়ে নতুন এবং অনগ্রর ভোটারদের উদ্ধুদ্ধ করা আমাদের দায়িত্ব : প্রধান তথ্য কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. নিজামূল কবীর বলেছেন, একটি সুন্দর কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণভোট এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ বিষযে আমাদের নতুন ভোটার এবং অনগ্রর ভোটারদের উদ্ধুদ্ধ করা, অবহিত করা, ভোটদানে অনুপ্রাণিত করা আমাদের দায়িত্ব ।
তিনি শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে নগরের আগ্রাবাদে আঞ্চলিক তথ্য অফিস সম্মেলন কক্ষে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ উপলক্ষ্যে গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।
আঞ্চলিক তথ্য অফিস চট্টগ্রামের সহযোগিতায় এ কর্মশালার আয়োজন করে তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
কর্মশালায় অতিরিক্ত প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে জ্যেষ্ঠ উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা মোবাস্বেরা কাদেরী এবং উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা হাছিনা আক্তার বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন পরিচালনা করেন।
প্রধান তথ্য কর্মকর্তা নিজামূল কবীর তাঁর বক্তব্যে বলেন, নতুন ভোটার, নারী ভোটার এবং সচেতন ভোটারদের ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের অবহিত করা ও অনুপ্রাণিত করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথ্য অধিদফতর করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে এ দায়িত্ব সংবাদমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীদেরও। তাদেরকেও সরকারের পক্ষে ইতিবাচক জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তথ্য অধিদফতরের আজকের এ আয়োজন ও এর বার্তা গণমাধ্যমের মাধ্যমে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ইয়াকুব আলী বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে সরকারের প্রচার কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পিআইডি ব্যাপক প্রস্তুত গ্রহণ করেছে।
তিনি জানান, পিআইডি সদর দপ্তরসহ দেশের সাতটি বিভাগে আঞ্চলিক তথ্য অফিসের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখছে। পাশাপাশি সরকারের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের তথ্য ও দিকনির্দেশনা গণমাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে।
অতিরিক্ত প্রধান তথ্য কর্মকর্তা আরো বলেন, এ পর্যন্ত নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে শতাধিক সরকারি তথ্য বিবরণী গণমাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন–সংক্রান্ত ছবি, তথ্যচিত্র ও ফটোকার্ড নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া সম্প্রতি পিআইডির অধীনে গঠিত নিউ মিডিয়া শাখা থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্য বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক কনটেন্ট প্রকাশ করা হচ্ছে। ফিচার শাখা থেকেও গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিশেষ ফিচার প্রস্তুত করে প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভোটের সময় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকর্মীদের সহযোগিতার জন্য ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে পাঁচ দিনের জন্য অস্থায়ী মিডিয়া সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা ২৪ ঘণ্টা চালু থাকবে, সেখানে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এছাড়া বিমানবন্দরে একটি হেল্পডেস্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
সভায় আসন্ন নির্বাচনকে উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন করতে সাংবাদিকদের ইতিবাচক ও দায়িত্বশীল ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। নতুন ভোটার ও তরুণ সমাজকে ভোটাধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রেও গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।
সভায় মুক্ত আলোচনা পর্বে সাংবাদিকরা তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন।
পিআইডি চট্টগ্রামের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা বাপ্পী চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিআইডি ঢাকার উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা অনসূয়া বড়ুয়া, চট্টগ্রামের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. সাঈদ হাসান, জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, বাসস চট্টগ্রামের ব্যুরা প্রধান ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহনেওয়াজ, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল করিম কচি ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম মাওলা মুরাদ, সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম শিল্পী, পিআইডি চট্টগ্রামের তথ্য কর্মকর্তা জি. এম সাইফুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিস চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মো. বোরহান উদ্দিন, পিআইডি ঢাকার তথ্য কর্মকর্তা আফসানা মিমি, ক্রয় কর্মকতা শাহ আলম সরকার প্রমুখ।