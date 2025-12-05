গণভোটসহ পাঁচ দাবিতে চট্টগ্রামে আজ ৮ দলীয় জোটের সমাবেশ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামে ৮ দলীয় জোটের ডাকা গণসমাবেশ আজ বুধবার লালদীঘির ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আয়োজক দলগুলো আশা করছে, যৌক্তিক পাঁচ দফা দাবির সমর্থনে এই সমাবেশ জনসমুদ্রে রূপ নেবে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) দুপুর পৌনে ২টায় সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
সমাবেশকে সফল করতে ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন স্থানে মাইকিং, প্রচার এবং প্রস্তুতিমূলক আয়োজন শেষ করেছে আয়োজকেরা। চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ উল্লাহ জানান, আশেপাশের এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা রওনা হচ্ছেন এবং জুমার নামাজ শেষেই সমাবেশের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে।
আয়োজকেরা জানান, জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের দাবি এখন জনগণের সার্বিক প্রত্যাশায় পরিণত হয়েছে। তাদের মতে, বিগত সরকার জনগণের ভোটাধিকার হরণ করেছে, বিরোধী দলের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে এবং রাষ্ট্রকে দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই অপরাধগুলোর দৃশ্যমান বিচার ছাড়া দেশে গণতন্ত্র স্থায়ী হবে না।
৮ দলের ঘোষিত পাঁচ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে–
১. জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজন।
২. জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি চালু করা।
৩. সব দলের জন্য সমান সুযোগের পরিবেশ নিশ্চিত করা।
৪. বিগত সরকারের জুলুম-নির্যাতন ও দুর্নীতির দৃশ্যমান বিচার নিশ্চিত করা।
৫. স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে অভিযুক্ত জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা।
সমাবেশে জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেবেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন—ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম (শায়েখে চরমোনাই), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, নেজামে ইসলাম পার্টির আমির মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজী, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের, জাগপার সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিয়াজী এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম চানসহ অন্যান্য নেতারা।
প্রধান অতিথি হিসেবে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান আগামী জাতীয় নির্বাচনসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখবেন।