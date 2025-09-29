খাগড়াছড়িতে সহিংসতা প্রতিবেশী দেশের ইন্ধনে হচ্ছে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সুপ্রভাত ডেস্ক »

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজা ঘিরে একটি মহল খাগড়াছড়িতে অপতৎপরতা চালানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, উৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনে সরকার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর পুরাতন রমনা থানা কমপ্লেক্সে ঢাকা মহানগর পুলিশের পাঁচটি থানার প্রশাসনিক কাম-ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের দেশে সনাতন ধর্মীদের একটি বড় উৎসব চলছে। এ উৎসব যেন আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সে জন্য আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছি। কিন্তু একটি মহল চায় না এটি সুন্দরভাবে হোক। খাগড়াছড়িতে তারা ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করছে।’

খাগড়াছড়িতে তিনজন নিহত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আহত হওয়ার ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ভারতের ইন্ধনে বা ফ্যাসিস্টদের ইন্ধনে এ ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। তবে কারও প্ররোচনায় যাতে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল না হয়, সে জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপদেষ্টা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। তিনি স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সমন্বয় করছেন।’

বর্তমানে পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘কিছু সন্ত্রাসী পাহাড়ের ওপর থেকে ফায়ার করেছে। এসব অস্ত্র অনেক সময় বাইরে থেকে আসে। দেশের নাম আমি নিতে চাই না, তবে সাংবাদিক বন্ধুরা বলছেন। এসব প্রতিহত করতে সবার সহযোগিতা দরকার।’

এ সময় তিনি জানান, খাগড়াছড়িতে আটকে পড়া পর্যটকদের অধিকাংশকেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আহ্বান জানান, ‘দুর্গাপূজার সময় যেন কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, রাস্তা-ঘাট বন্ধ না করা হয় এবং পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়— এ জন্য সবাইকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।’

