ক্ষমতায় গেলে দলের সংসদ সদস্যরা বিনা ট্যাক্সের গাড়ি নেবে না : শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে দলের সংসদ সদস্যরা (এমপি) বিনা ট্যাক্সের গাড়ি নেবে না। প্রয়োজনে না হয় রিকশায় চড়ব। এছাড়া এমপিদের স্বল্পমূল্যে যে প্লট দেওয়া হয় সেটাও কেউ গ্রহণ করবে না।
শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) হবিগঞ্জে ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশকে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি মুক্ত করা হবে জানিয়ে দলটির আমির বলেন, কেউ চাঁদা নিতে এলে হাত ভেঙে দেওয়া হবে। এখন দেশের বিভিন্নস্থানে মায়েদের সঙ্গে একটি দল দুর্ব্যবহার করছেন। মায়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে আর ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
তিনি আরও বলেন, দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও তাদের পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে। কেউ জনগণের সম্পদে হাত দিলে ছাড় দেওয়া হবে না। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। এর দায় পূর্বে যারা দেশ শাসন করেছেন তাদের। নির্বাচন এলে নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে সামনে আসেন কিন্তু নির্বাচন হয়ে গেলে প্রতিশ্রুতি ভুলে যান।
আগামী ১২ তারিখের নির্বাচনকে তিনি ‘আজাদি বনাম গোলামি’র লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এই নির্বাচন হবে পচা রাজনীতির চরিত্র বদলে দেওয়ার সুযোগ। আমরা ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন অনুযায়ী এমন একটি রাষ্ট্র গড়বো যেখানে রাজার ছেলে রাজা নয়, বরং মেধার ভিত্তিতে একজন শ্রমিকের সন্তানও দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবে।
তিনি জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে শহীদ আবু সাঈদ, আবরার ফাহাদ ও ওসমান হাদীদের ত্যাগের কথা স্মরণ করে বলেন, তাদের রক্তের মর্যাদা রক্ষা করতে এবং একটি নতুন সূর্যোদয়ের বাংলাদেশ গড়তে জামায়াত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।