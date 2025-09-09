কেপি শর্মা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত বিশেষ বিমান !

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করতেবাধ্য হয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা। তবু ওথেমে নেই বিক্ষোভ। দাবি সরকারের দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী ও সাংসদদের বিচার। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও সংসদ ভবনকে ঘিরে রেখেছে বিক্ষুব্ধ জনতা।
এদিকে কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীদের হামলার মুখে নেপালি সেনাবাহিনী কেপি শর্মা ও তার মন্ত্রীদের বাসভবন থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে।
প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন—পার্লামেন্ট ভবন রক্ষায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে এবং উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের সেনা ব্যারাকে রাখা হচ্ছে।
অন্যদিকে নেপালের একাধিক অনলাইন পোর্টাল খবর প্রকাশ করেছে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন কেপি শর্মা। এ জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিশেষ বিমান।
উল্লেখ্য, দুর্নীতি ও সামাজিকমাধ্যম এক্স, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবসহ ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ এবং সাইট নিষিদ্ধ করার সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামেন জেন-জি সদস্যরা। সোমবার নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে জেন-জিদের সংঘর্ষে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ১৯ জনের মৃত্যু হয়। তীব্র বিক্ষোভের মুখে নেপাল সরকার শেষ পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।