কর্ণফুলী ‎টানেলে বাস উল্টে কয়েকজন আহত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামে কর্ণফুলী টানেলের ভেতরে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
আজ (শনিবার) দুপুর দেড়টার দিকে টানেলের পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে আনোয়ারা যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
কর্ণফুলী টানেলের এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (টোল ও ট্রাফিক) গোলাম সামদানী হিমেল বলেন, ‘পতেঙ্গার দিক থেকে আনোয়ারার দিকে যাওয়ার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে বাসে থাকা অনেকে আহত হন। পরে তাদের নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কারও বড় ধরনের ইনজুরি হয়নি।’
তিনি বলেন, দুর্ঘটনার কারণে টানেলের ওই প্রান্তে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে ক্ষতিগ্রস্ত বাস সরিয়ে নেওয়ার পর টানেলে স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু হয়।