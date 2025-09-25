কর্ণফুলীতে পুকুর থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে পুকুর থেকে মো. শুভ (১৬) নামে এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলার চরলক্ষ্যা ৫ নম্বর ওয়ার্ড নিমতলা ছাবের হাজীর পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত শুভ নিমতলা সেগুন বাগা এলাকার ছিদ্দিক মিয়ার ছেলে ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. জসিমের নাতী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা পুকুরে ওই কিশোরের লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে কর্ণফুলী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
কর্ণফুলী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।