চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ৪ ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগায় চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৪টি ফ্লাইট জরুরি অবতরণ করেছে। এর মধ্যে ২টি আন্তর্জাতিক ও ২টি ডোমেস্টিক ফ্লাইট।
বিমানবন্দর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, ডাইভার্ট হওয়া ফ্লাইটগুলোর মধ্যে দুটি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট এবং দুটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট। আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের মধ্যে একটি ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের ব্যাংকক থেকে ঢাকা এবং অন্যটি এয়ার আরাবিয়ার মধ্যপ্রাচ্য থেকে ঢাকা রুটের ফ্লাইট।
এদিকে, বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৩০টি ইউনিট করছে। আগুনের তীব্রতার কারণে রাজধানীর বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন থেকে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে আরও ৬টি ইউনিট রওনা দিয়েছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে নৌ ও বিমানবাহিনী।
অন্যদিকে, বিমানবন্দরের কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য বিমান কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিমানবন্দরের এক কর্মকর্তা। তিনি জানান, আগুন মূলত কার্গো ভিলেজ এলাকায়, যাত্রী টার্মিনালে এর প্রভাব পড়েনি। তবে বিমান চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।