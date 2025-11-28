কক্সবাজারে আগ্নেয়াস্ত্রসহ কারিগর আটক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কক্সবাজারের মহেশখালীতে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা-বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদিসহ কারিগরকে আটক করেছে কোস্টগার্ড।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় কোস্টগার্ড স্টেশন মহেশখালী থেকে কেরুনতলী সংলগ্ন গহিন পাহাড়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ওই এলাকা থেকে ২টি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, ৮ রাউন্ড তাজা গোলা, ৪ রাউন্ড ফাঁকা গোলা, ৪ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ৬ রাউন্ড ফাঁকা কার্তুজ, একটি দেশীয় অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদিসহ একজন আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারিগরকে আটক করা হয়।
তিনি আরও বলেন, জব্দকৃত আলামত ও আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহেশখালী থানায় হস্তান্তর করা হয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।