‘এশিয়া কাপে অন্যরকম বাংলাদেশকে দেখা যাবে’

পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উড আসন্ন এশিয়া কাপে টাইগারদের পারফরম্যান্স দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন। তার কাছ থেকে গত কয়েক দিনে পাওয়া দীক্ষা লিটন-জাকেররা কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন তা দেখতেই উডের এই আগ্রহ। তিনি বিশ্বাস করেন, এশিয়া কাপের আগে দলের অনুশীলন ক্যাম্পটি খুবই কার্যকরী ছিল এবং খেলোয়াড়রা এখন মাঠে সেই প্রস্তুতির প্রতিফলন ঘটাবে। জুলিয়ান উড তিন সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশের পাওয়ার হিটিং কোচ হিসেবে কাজ করেছিলেন। তার মূল লক্ষ্য ছিল দলের ব্যাটিংয়ে বড় শট খেলার ক্ষমতা এবং রান তোলার গতি বৃদ্ধি করা। এখন তিনি আশাবাদী যে তার দেওয়া প্রশিক্ষণ এশিয়া কাপে দলের পারফরম্যান্সে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। জুলিয়ান উড মনে করেন, এশিয়া কাপের মতো বড় মঞ্চে ভালো পারফরম্যান্স করার জন্য খেলোয়াড়দের নিজেদের মানসিকতা ধরে রাখা জরুরি। তার মতে, খেলোয়াড়রা যদি নিজেদের আরও উন্নত করার জন্য ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে, তবে তারা তাদের খেলার মান আরও বাড়াতে পারবে। এশিয়া কাপে ভিন্ন বাংলাদেশকে দেখা যাবে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে ইতিবাচক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন উড। বিডিক্রিকটাইমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উড বলেন, ‘আমি তাই আশা করি। আমি আশা করি তারা এই মানসিকতা ধরে রাখবে এবং নিজেদের আরও উন্নত করার জন্য ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করতে থাকবে। তারা প্রতিটি খেলা, প্রতিটি দিন যখন অনুশীলন করে, নিজেদের আরও ভালো করার জন্য চ্যালেঞ্জ করছে।’ তিনি এশিয়া কাপকে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবেও দেখছেন। তার ভাষায়, ‘এটি একটি প্রক্রিয়াও বটে। আপনারা এশিয়া কাপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা অবশ্যই আপনাদের জন্য একটি বড় টুর্নামেন্ট, কিন্তু বিশ্বকাপ সম্ভবত সবচেয়ে বড়। তাই আমরা সেটার জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু এটা ভালো ছিল, এবং আমি দেখতে মুখিয়ে আছি তারা কেমন খেলে।’ নেদারল্যান্ডস সিরিজে বাংলাদেশি ব্যাটাররা ভালো খেলেছেন। তবে উড স্মরণ করিয়ে দিলেন বাস্তবতা, ‘নেদারল্যান্ডস তো ভারত নয়, তাই তাদের আরও ভালো দলের বিরুদ্ধেও এই কাজটি করতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি এশিয়া কাপের আগে আমাদের যে ক্যাম্প ছিল, তা ছিল দারুণ এবং খুবই উপকারী। আমি দেখতে মুখিয়ে আছি তারা কীভাবে খেলে।’