উপদেষ্টা পরিষদ সভায় গুরুত্ব পাবে নির্বাচন ও জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৩তম সভা হবে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর)। এ সভায় দেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি, জুলাই হত্যাকাণ্ডের শহীদদের মামলার রেকর্ড, তদন্ত ও অগ্রগতি, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন পরবর্তী সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে এতে সভাপতিত্ব করবেন।
সভায় আলোচনা হবে যেসব বিষয়ে
সূত্র বলছে, সভায় আসন্ন জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি সংক্রান্ত আলোচনা, পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা, জুলাই হত্যাকাণ্ডের শহীদদের মামলার রেকর্ড, তদন্ত ও অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা, সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অভিযান পরিচালনা বিষয়ক আলোচনা, সহিংসতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনা, চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সংঘবদ্ধ দুষ্কৃতিকারীদের কর্মকাণ্ড রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, দেশে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী উসকানিমূলক সাইবার প্রচারণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণের বিরুদ্ধে আইনগত ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা, মাদকের অপব্যবহার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন পরবর্তী সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণ এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনগুলোর অপতৎপরতা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, গার্মেন্টস/শিল্পকারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা, গার্মেন্টস কারখানা, ঔষধ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির তৎপরতা বিষয়ে আলোচনা, অস্ত্র জমা ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত আলোচনা, সীমান্ত ও পার্বত্যাঞ্চল পরিস্থিতি বিষয়ক আলোচনা, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আইনশৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
উপস্থিত থাকবেন যারা
সূত্র বলছে, সভায় উপস্থিত থাকবেন দেশের গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টারা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরাও এতে অংশ নেবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থাকবেন– ড. আসিফ নজরুল, উপদেষ্টা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; আলী ইমাম মজুমদার, উপদেষ্টা, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়; আদিলুর রহমান খান, উপদেষ্টা, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়; আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; শারমীন এস মুরশিদ, উপদেষ্টা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন, উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সুপ্রদীপ চাকমা, উপদেষ্টা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, চিফ অব জেনারেল স্টাফ, সেনা সদর দপ্তর, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, পুলিশ মহাপরিদর্শক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/ডিজিএফআই/বিজিবি/এনএসআই/র্যাব/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।
এছাড়াও সভায় অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক, উপদেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, উপদেষ্টা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; ফরিদা আখতার, উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; মো. মাহফুজ আলম, উপদেষ্টা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক; মো. খোদা বখস চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রমুখের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।