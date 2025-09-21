উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন নুরুল হক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় তার সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে।
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন ঢাকা পোস্টকে বলেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য আগামীকাল সকাল ৮টায় নুরুল হক সিঙ্গাপুর যাবেন।
তিনি জানান, সরকারিভাবে নুরুল হক নুরের চিকিৎসার ব্যয় বহন করা হচ্ছে। কোন হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নেবেন সেটাও সরকারের পক্ষ থেকে ঠিক করা হয়েছে।
গত ২৯ আগস্ট রাতে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই দিন রাত সোয়া ৯টার দিকে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সংর্ঘষ হয়। সেই ঘটনায় নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন। গুরুতর আহত হওয়ায় নুরকে প্রথমে রাজধানীর ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি প্রায় ১৭ দিন চিকিৎসা শেষে ১৫ সেপ্টম্বর বাসায় ফিরে যান।
নুরুল হক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তার পরিবারের পক্ষ থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর জন্য সরকারকে আহ্বান জানানো হয়।