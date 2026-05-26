ঈদে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকির নির্দেশ

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকির নির্দেশ দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর অধীনস্থ সব দপ্তর ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিজ নিজ কর্মস্থল বা অবস্থানস্থলের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গ্রাহক ভোগান্তি কমাতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বা আকস্মিক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র থেকে মাইকিং ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গ্রাহকদের আগাম অবহিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের মাধ্যমেও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির তথ্য প্রচারের কথা বলা হয়েছে।
এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার মসজিদের নাম এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের মোবাইল নম্বর বিদ্যুৎ বিভাগে পাঠানোর পাশাপাশি বিতরণকারী সংস্থা বা কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করতে বলা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঈদ উপলক্ষ্যে দোকানপাট ও শপিংমল রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। তবে ঈদের পর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে দোকান ও শপিংমল বন্ধ করতে হবে।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আশা প্রকাশ করেছে, সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত প্রচেষ্টায় ঈদের সময় দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে।