সোমবার, মে ২৫, ২০২৬
ঈদযাত্রায় নারী যাত্রীদের জন্য ট্রেনে যুক্ত হলো বিশেষ কোচ

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে নারী যাত্রীদের জন্য বিশেষ কোচ সংযুক্ত করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সোমবার (২৫ মে) ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে বিশেষ সেবার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস ট্রেনের বিশেষ কোচের নারী যাত্রীদের বিদায় জানান বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. নাজমুল হাসান, মহাব্যবস্থাপক (পূর্বাঞ্চল) সুবক্তগীন, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার ঢাকা এবং রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

কর্মকর্তারা যাত্রীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ঈদের শুভেচ্ছা জানান। বিশেষ কোচ পেয়ে নারী যাত্রীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ উদ্যোগের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

এদিকে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেন ঢাকায় পৌঁছালে বিশেষ কোচের নারী যাত্রীদের স্বাগত জানানোর কথা রয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলামের।

সরকারের বিশেষ নির্দেশনায় ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটের জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটের সোনার বাংলা এক্সপ্রেসে নারী যাত্রীদের জন্য এ বিশেষ কোচ সংযুক্ত করা হয়েছে। সোমবার থেকে ঈদের আগের তিন দিন অর্থাৎ ২৭ মে পর্যন্ত এ সেবা চালু থাকবে।

