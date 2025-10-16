ইয়াবার মামলায় কাভার্ডভ্যান চালক ও সহকারীর যাবজ্জীবন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কর্ণফুলী থানার ৩৯ হাজার পিস ইয়াবার মামলায় কার্ভাডভ্যানের চালক ও সহকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) চট্টগ্রামের চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ বেগম সিরাজাম মুনীরার আদালত এই আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামে কাভার্ড ভ্যানে ইয়াবার চালান আসার সংবাদের ভিত্তিতে ২০২১ সালের ৮ জুলাই কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা ক্রসিং এলাকায় অভিযান চালায় র্যাব-৭ এর একটি দল।
এ ঘটনায় র্যাব-৭ এর তৎকালীন সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. জায়েদ ভূইয়া বাদী হয়ে মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ৯ জানুয়ারি দুজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। ২১ জুলাই দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু হয়।
অতিরিক্ত পিপি মোরশেদুর রহমান চৌধুরী বলেন, ৫ জনের সাক্ষ্য প্রমাণে ইয়াবার মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মো.জাহাঙ্গীর ও মো.আজিজুল হককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দণ্ডিত দুই আসামি জামিনে গিয়ে পলাতক। তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।