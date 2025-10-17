ইতিহাস গড়ে রাকসু নির্বাচনে ২৩ পদের ২০টিতেই শিবিরের জয়

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ডাকসু-জাকসু-চাকসুর মতো রাকসুতেও জয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবির। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদে বিপুল জয় অর্জন করলো তারা। ২৩টি পদের বিপরীতে ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ এবং এজিএস সালমান সাব্বিরসহ ২০ পদেই জয় পেয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল। তবে জিএস পদে জয় পেয়েছেন সাবেক সমন্বয়ক আধিপত্যবিরোধী প্যানেলের সালাউদ্দিন আম্মার।
৭২ বছর বয়সী মতিহারের প্রাঙ্গণ। যেখানে ৩৫ বছর পর নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ১৭তম কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন। আর তার ফলাফল ভাঙলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাকসুর ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়টির কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের এর আগের ১৬বারে কখনোই জেতেনি ছাত্রশিবির।
তবে ৩৫ বছরে পর ১৭ অক্টোবরের সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ধ্বনিত হলো দীর্ঘ অপেক্ষার বিজয়ের উল্লাস।
১৬ অক্টোবরের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি মোস্তকুর রহমান জাহিদ হলেন ক্যাম্পাসের ১৭তম ভিপি। আর আধিপত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেল থেকে সালাউদ্দিন আম্মার ও ক্রীড়া সম্পাদক ব্যাতিত এজিএসসহ ২৩ পদের ২১টিতে ভোটের ব্যবধানে তাক লাগিয়ে বিজয় ছিনিয়েছে শিবির প্যানেল।
এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি হল সংসদের প্রতিটিতেই নিরঙ্কুশ বিজয় পেয়েছে শিবির। কীভাবে হলো এ অর্জন? নবনির্বাচিত ভিপি কাকে দিতে চান সে কৃতিত্ব।
রাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি মোস্তকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘৩৫ বছর পর রাকসু নির্বাচন হলো। বানচালকারীদের ষড়যন্ত্র রুখতে চারবার পিছিয়েছে রাকসু নির্বাচন। সব স্টেকহোল্ডার, শিক্ষার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা। যারা বিজিত হয়েছেন তাদের সংখ্যা বেশি। তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন। তার আলোকে একসঙ্গে ক্যাম্পাস গড়বো।’
শিক্ষার্থীরা জানালেন, ছাত্রশিবিরের এমন অভূতপূর্ব জয়ের পেছনের কারণ। জানালেন, ভোটের লড়ায়ে শিক্ষার্থীদের স্নায়ু বুঝেই দিয়েছে বিশেষ ইস্তেহারে ঘোষণা দেয় সংগঠনটি।
নির্বাচনের আগে ২৪ এর আন্দোলনের সৈনিকদের নেয়া হয় প্যানেলে, আর অন্তর্ভুক্ত ঐক্যের বার্তা ছিলো পাহাড় সমতলের সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি।
শিবিরের সমর্থনে বাড়তি মনোযোগ ছিলো নারীদের নিরাপত্তা, ছাত্রী হলের নানা সংকট সমাধানের।
বিজয়ী শিবির নেতারা বলছেন শিক্ষার্থীদের দেয়া প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ না থেকে এগিয়ে যাবে সকল সমস্যার সমাধানে। সাথে রাখতে চান অন্যান্য ভিপি প্রার্থীদের সমর্থনও।