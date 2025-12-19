ইউজিসির নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

সুপ্রভাত ডেস্ক »

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী পরিচালক ও সহকারী সচিব পদের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। কমিশনের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক ড. শামসুল আরেফিন বিষয়টি জানিয়েছেন।

তিনি জানান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহকারী পরিচালক ও সহকারী সচিব পদের আজকের (শুক্রবার) নিয়োগ পরীক্ষা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে। নিয়োগ পরীক্ষার নতুন তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।

এর আগে, সকালে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সিনিয়র অফিসার পদের লিখিত পরীক্ষাও স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গতকাল রাত থেকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সড়ক অবরোধ থাকার কারণে যানচলাচল ব্যহত হয়৷ যার কারণে অনেক পরীক্ষার্থীরাই ঢাকায় প্রবেশ করতে পারেননি৷ বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চাকরি প্রার্থীরা রাত থেকেই সরব ছিলেন ৷

