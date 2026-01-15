আনোয়ারায় মেয়েকে নিয়ে খালে ঝাঁপ, মা হাসপাতালে মেয়ের মৃত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় নিজের মেয়েকে নিয়ে খালে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় ৮ বছর বয়সী মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় শিশুটির মা গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার খাদ্য গুদামের পাশে ইছামতী খালে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুর নাম রাইছা (৮)। সে উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের সৈয়দ কুচাইয়া হাজী আফজাল আহমদের বাড়ির প্রবাসী কায়সারের মেয়ে। দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে রাইছা ছিল সবার ছোট। সে চট্টগ্রাম সদরের একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কেজি শ্রেণির শিক্ষার্থী। রাইছার মা জান্নাতুল ফেরদৌস (৩২) আনোয়ারা উপজেলার চাতরী ইউনিয়নের সুজারমল্লা পাড়ার আব্দুল লতিফের মেয়ে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও উদ্ধারকারী সূত্রে জানা গেছে, নিজের মেয়েকে নিয়ে খালে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় এক ভ্যানচালকের কাছ থেকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
আনোয়ারা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. আব্দুল্লাহ জানান, পৌনে ১টার দিকে দুজনকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকালে শিশুটির অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল।
আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মুছার্রাত বলেন, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিশুটির মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। তার মা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
ঘটনার বিষয়ে আনোয়ারা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সোহানুর রহমান সোহাগ জানান, নিহত শিশুটির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। আর তার মাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনার পেছনের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।