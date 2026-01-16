আজ কাগতিয়া দরবারে মিরাজুন্নবি (দ.) মাহফিল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের কাগতিয়া আলীয়া গাউছুল আজম দরবার শরীফে শুক্রবার (১৫ জানুয়ারি) দিন–রাতব্যাপী ৭৩তম পবিত্র মিরাজুন্নবি (দ.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।
একই সঙ্গে দরবারের প্রতিষ্ঠাতা খলিলুল্লাহ, আওলাদে মোস্তফা ও খলিফায়ে রাসূল (দ.) হজরত শায়খ ছৈয়্যদ গাউছুল আজম (রা.)–এর বেছাল শরীফ উপলক্ষ্যে সালানা ওরছ ও ঈছালে ছাওয়াব মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
আয়োজকেরা জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও পবিত্র মিরাজুন্নবি (দ.) স্মরণে দেশ–বিদেশ থেকে মুরিদ–মোহিব্বান, আলেম–ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মাহফিলে অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানে কোরআন তিলাওয়াত, জিকির–আসকার, ওয়াজ–নসিহত ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।
এদিকে দরবারের মোর্শেদে আজম মাদ্দাজিল্লুহুল আলীর পক্ষ থেকে আগত মুসল্লিদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে, যেন কেউ গরু, মহিষ, ছাগল, টাকা–পয়সা কিংবা কোনো ধরনের নজর–নেওয়াজ নিয়ে না আসেন।
দরবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মাহফিলটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এখানে কোনো ধরনের অনুদান বা উৎসর্গ আনার প্রয়োজন নেই। সবাইকে কেবল দীনী মাহফিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বরকত অর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে। পবিত্র এ মাহফিলে অংশ নিতে ধর্মপ্রাণ মানুষদের প্রতি দাওয়াত জানিয়েছেন আয়োজকেরা।