আওয়ামী লীগ দলীয় বিবেচনা ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স দিয়ে অর্থনীতি ধ্বংস করেছে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আওয়ামী লীগ দলীয় বিবেচনা দলের লোকজনদের ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স দিয়ে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে আইডিবির মিলনায়তনে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলে।
তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে কি এতগুলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির দরকার ছিল? এই যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো দলীয় বিবেচনায় দেওয়া হয়েছে। দলীয় বিবেচনায় ওই দলের লোকজনকে দিতে হবে। এজন্য কি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দিতে হবে? এজন্য কি ব্যাংক দিতে হবে? ব্যাংকিং সেক্টরে একই অবস্থা। ব্যাংকের পর ব্যাংক দিয়ে গেছে। তৎকালীন ফাইন্যান্স মিনিস্টার নিজেই স্বীকার করেছেন, আমাকে এটার দলীয় বিবেচনায় দিতে হচ্ছে। আপনি চিন্তা করেন একটা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যেখানে সব দেশের উন্নয়ন জড়িত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন জড়িত। সেখানে যদি আপনি দলীয় বিবেচনায় এসব কাজ করেন। তাহলে সেই অর্থনীতি তো টিকে থাকতে পারে না।
তিনি আরো বলেন, যারা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে গেছে, ইন্স্যুরেন্স থেকে টাকা নিয়ে গেছে, তারা লাভবান হয়েছে। ব্যাংকগুলো, কোম্পানি, ইন্স্যুরেন্সগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বিএনপি’র এই নেতা বলেন, যারা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে গেছে, ইন্স্যুরেন্স থেকে টাকা নিয়ে গেছে, বিভিন্নভাবে টাকা নিয়ে গেছে, এই কোম্পানিগুলো কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। যারা টাকা নিয়ে গেছে তারা লাভবান হয়েছে। কিন্তু কোম্পানির কর্মকর্তা, কোম্পানির সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট যারা কাজ করে, তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো যেসব ব্যাংকের টাকা রেখেছে, অনেকগুলো ব্যাংক কিন্তু টাকা ফেরত দিতে পারছে না। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু টাকা ফেরত দিতে পারছে না। ২০টার বেশি কোম্পানি এরকমই হবে।
তিনি বলেন, এই যে অবস্থা বাংলাদেশে চলেছে, এটা চলতে পারে না। আগামী দিনে যদি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে জনগণ দেশের দায়িত্বভার দেয়, আমরা এটা হতে দেব না। এসব জায়গায় বড়ো ধরনের সংস্কার হবে। রেগুলেটরি বডিগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। নিরপেক্ষ করতে হবে। দলীয় কর্মকাণ্ডের দলীয়করণ থেকে বাইরে রাখতে হবে। প্রফেশনালি চালাতে হবে। এটার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতি জড়িত। জনগণের স্বার্থ জড়িত। শেয়ারহোল্ডারের স্বার্থ, কর্মচারীদের স্বার্থ জড়িত, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ জড়িত, আমাদেরকে এগুলো মাথায় রাখতে হবে।
২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী।