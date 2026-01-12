অশ্লীলতার অভিযোগে বিপাকে যশের ‘টক্সিক’

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
ভারতের কন্নড় সিনেমার ‘রকিং স্টার’ যশ। ‘কেজিএফ’ ফ্র্যাঞ্চাইজির অভাবনীয় সাফল্যের পর তার আসন্ন সিনেমা ‘টক্সিক’ নিয়ে দর্শকের উন্মাদনার শেষ নেই। তবে সেই উন্মাদনায় এবার জল ঢেলে দিলো বড়সড় এক বিতর্ক। সিনেমাটির টিজারে ‘অশ্লীলতা’ ও ‘নারী অবমাননার’ অভিযোগ তুলে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে আম আদমি পার্টির (এএপি) মহিলা শাখা।
গত ৮ জানুয়ারি যশের ৪০তম জন্মদিন উপলক্ষে ঘটা করে প্রকাশ করা হয় ‘টক্সিক’-এর টিজার। গীতু মোহানদাস পরিচালিত এই টিজারটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়। কিন্তু টিজারের একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যে যেখানে যশের সঙ্গে গাড়ির ভেতরে এক নারীকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দেখা যায় তা নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত।
অভিযোগকারীদের মতে, অন্ধকার ও রহস্যময় আবহে চিত্রায়িত ওই দৃশ্যটি সামাজিক নৈতিকতা ও কন্নড় সংস্কৃতির মূল্যবোধকে আঘাত করেছে। আম আদমি পার্টির মহিলা শাখা কর্ণাটক রাজ্য মহিলা কমিশনে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিয়েছে। তাদের দাবি, কোনো ধরনের সেন্সর সতর্কতা বা বয়সভিত্তিক বিধিনিষেধ ছাড়াই টিজারটি জনসমক্ষে প্রচার করা হয়েছে। এটি নারী ও শিশুদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
এএপি’র রাজ্য সম্পাদক উষা মোহন ভারতীয় গণমাধ্যমকে বলেন, ‘সামাজিক নৈতিকতা রক্ষা এবং সমাজের দুর্বল অংশের সুরক্ষার স্বার্থে এ ধরনের কনটেন্ট অবিলম্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। আমরা রাজ্য সরকার ও পুলিশকে অনুরোধ করছি, যেন দ্রুত এই টিজারটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।’
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুতই পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে। এই বিতর্ক সিনেমার প্রচারণায় বাড়তি নজর কাড়লেও, তা মুক্তি নিয়ে কোনো জটিলতা তৈরি করবে কি না তা নিয়ে চিন্তিত যশের ভক্তরা।
তারকাবহুল কাস্টিং বিতর্ক ছাপিয়েও ‘টক্সিক’ সিনেমার কাস্টিং নিয়ে আলোচনায় রয়েছে নেটপাড়া। এতে যশের বিপরীতে অভিনয় করছেন দক্ষিণী লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন কিয়ারা আদভানি, রুক্মিণী বসন্ত, হুমা কুরেশি ও তারা সুতারিয়া। বিশাল বাজেটের এই সিনেমাটি যশের ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় প্রজেক্ট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।