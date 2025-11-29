অনেক সমস্যা সত্বেও আমাদেরকে সততা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে : প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বলেছেন, আইনে সব আছে কিন্তু প্রয়োগেই মূল সমস্যা। সকলের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে দৈনিক পূর্বকোণের মো. ইউসুফ চৌধুরী কনফারেন্স হলে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের অনেক সমস্যা আছে তা সত্বেও স্ব স্ব অবস্থান থেকে আমাদেরকে সততা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

মতবিনিময়কালে অন্যদের মধ্যে দৈনিক আজাদী সম্পাদক এম এ মালেক, দৈনিক পূর্বকোণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সদস্য ডা. ম. রমিজউদ্দিন চৌধুরী, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশের সম্পাদক রুশো মাহমুদ, দৈনিক কর্ণফুলী সম্পাদক আলহাজ আফসার উদ্দিন চৌধুরী, দ্যা ডেইলি পিপলস ভিউ সম্পাদক ওসমান গণি মনসুর ও দৈনিক বৗর চট্টগ্রাম মঞ্চ সম্পাদক সৈয়দ ওমর ফারুক উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সম্পাদকগণ সংবাদপত্রের খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব মো. আবদুস সবুর ও উচ্চমান সহকারী মো. আরিফুর রহমান এ সময় চেয়ারম্যানের সঙ্গে ছিলেন।

 

