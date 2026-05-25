সোমবার, মে ২৫, ২০২৬
অতিরিক্ত ভাড়ার কারণে সড়কে ‘মৃত্যুর মিছিল’

সুপ্রভাত ডেস্ক »

পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কারণে সড়কে ‘মৃত্যুর মিছিল’ শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।

সংগঠনটি অভিযোগ করেছে, অতিরিক্ত ভাড়া না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করেনি বাস মালিক সমিতি।

সোমবার (২৫ মে) সংবাদ মাধ্যমে সংগঠনটির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরীর পাঠানো বিবৃতিতে এ কথা জানানো

বিবৃতিতে বলা হয়, ঈদযাত্রায় বিভিন্ন রুটে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। এতে দরিদ্র, শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষ কম খরচে ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। অতিরিক্ত ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় অনেকেই খোলা ট্রাক, পণ্যবাহী যান বা ট্রেনের ছাদে যাতায়াত করছেন। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে নওগাঁগামী রডবোঝাই ট্রাক উল্টে টাঙ্গাইলে ১৭ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে। এছাড়া নরসিংদীর ঘোড়াশালে ট্রেনের ছাদে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, প্রতি বছর ঈদে লাখো শ্রমজীবী মানুষ অতিরিক্ত ভাড়ার চাপে ঝুঁকিপূর্ণভাবে যাতায়াতে বাধ্য হন। অথচ তাদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।

অনতিবিলম্বে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ, বাস মালিকদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সরকারের নির্দেশনা কঠোরভাবে কার্যকরের দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। একই সঙ্গে যাত্রীদের বাস বা ট্রেনের ছাদে, খোলা ট্রাকে কিংবা ফিটনেসবিহীন যানবাহনে ভ্রমণ না করার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

