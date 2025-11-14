অজিত দোভালের আমন্ত্রণে দি‌ল্লি যা‌চ্ছেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা

সুপ্রভাত ডেস্ক »

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের আমন্ত্রণে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আঞ্চলিক এক সংলাপে অংশ নিতে আগামী সপ্তাহে দিল্লি যাচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান।

ঢাকার এক‌টি কূট‌নৈ‌তিক সূত্র জা‌নি‌য়ে‌ছে, ভারত মহাসাগরীয় ৫ দেশের নিরাপত্তা বিষয়ক জোট কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ তথা নিরাপত্তা সংলাপটি আগামী ২০ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের সপ্তম সংল‌া‌পে যোগ দি‌তে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানকে আমন্ত্রণ জা‌নি‌য়ে‌ছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার এটাই হতে যাচ্ছে প্রথম ভারত সফর।

সং‌শ্লিষ্ট সূত্রগু‌লো বল‌ছে, নিরাপত্তা সংলাপের সাইড লাইনে ভার‌তের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার একান্ত বৈঠক হওয়ার কথা র‌য়ে‌ছে।

