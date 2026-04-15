মীরসরাইয়ে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে টাকা ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে এক মুরগি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ৩ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- মো. নাহিদ হোসেন (২৯) ও সাহেদ আহমেদ রিয়াজ (২৭)।
পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে সাবেক সেনা সদস্য মুরগি ব্যবসায়ী মো. নাহিদ হোসেনের খামার থেকে মুরগি ক্রয় করতে আসেন চট্টগ্রামের জালালিয়া চিকেন সাপ্লাই নামের একটি প্রতিষ্ঠানের ৬ জন কর্মকর্তা। তাদেরকে কৌশলে নিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে নগদ ৩ লাখ ৩ হাজার টাকা ও ৪ টি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। পরে পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। এসময় ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত ৩টি রামদা, নগদ ১ লাখ ২৩ হাজার ৫০০ টাকা, ২টি মুখোশ, ২টি ক্যাপ এবং ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে।
মীরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের আজ (বুধবার) দুপুরে আদালত সোপর্দ করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।