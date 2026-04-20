পটিয়ায় ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের কোপে আহত সুপারি ব্যবসায়ী আবুল কাসেম (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
সোমবার (২০ এপ্রিল) ভোরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।
এর আগে গত ১৫ এপ্রিল সকালে পৌর সদরের চিবাতলী গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। ইকবাল হোসেন নামে স্থানীয় এক ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধ ঘোষিত) নেতা ওই ব্যবসায়ীকে কুপিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
নিহত আবুল কাসেমের বাড়ি পৌর সদরের চিবাতলী গ্রামে। তিনি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কামাল বাজার এলাকার সুপারি ব্যবসায়ী।
অভিযুক্ত ইকবাল পটিয়া পৌরসভা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক বলে জানা গেছে। ২০২১ সালের পৌর সদরের আবদুল মাবুদ হত্যা মামলার আসামি তিনি।
নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পৌর সদরের চিবাতলী গ্রামের প্রতিবেশী ইকবাল হোসেন ও তার সহযোগীদের সঙ্গে আবুল কাসেমের পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে অনেক দিন ধরে বিরোধ চলছে। ১৫ এপ্রিল সকাল ৯টার দিকে নিজ জমিতে কাজ করতে গেলে ইকবালসহ কয়েকজন তাকে বাধা দেন। একপর্যায়ে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালালে আবুল কাসেম এবং তাঁর ভাই আবুল কালাম গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল ৬টার দিকে আবুল কাসেম মারা যান। আহত আরেক ভাই আবুল কালামের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
আবুল কাসেমের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন তার ছোট বোন রিজিয়া বেগম।
তিনি বলেন, তার ভাইয়েরা পরিকল্পিত হামলার শিকার হয়েছেন। অভিযুক্ত ইকবালের বিরুদ্ধে আগেও হত্যা মামলা রয়েছে।
পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান বলেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে এবং দ্রুত তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।