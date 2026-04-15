কালুরঘাট সেতু জিয়াউর রহমানের নামে করার প্রস্তাব

চট্টগ্রাম-৯ আসনের সংসদ সদস্য আবু সুফিয়ান জাতীয় সংসদে কালুরঘাট সেতুর দ্রুত নির্মাণ ও এর নামকরণ নিয়ে দাবি তুলেছেন।
তিনি বলেন, এই সেতুটি চট্গ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এবং এর সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস জড়িয়ে আছে।
আবু সুফিয়ান বলেন, চট্টগ্রাম-৯ আসনটি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এবং এটি দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সংসদে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, চট্টগ্রামের মানুষের প্রাণের দাবি কালুরঘাট সেতু।
তিনি আরও বলেন, সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন এবং তাঁর ঘোষিত কর্মসূচির ওপর জনগণ আস্থা রেখেছে।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, সরকারের নেতৃত্বে দেশে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে।
এ সময় তিনি দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এর রাজনৈতিক অবদানও স্মরণ করেন। পাশাপাশি স্বাধীনতার ঘোষণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।
চট্টগ্রাম-৯ আসনের রাজনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করে আবু সুফিয়ান বলেন, এই আসন থেকে যে দল নির্বাচিত হয়, সাধারণত সেই দলই সরকার গঠন করে—এমন একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে। সরকার পরিবর্তন হলেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অনেক সময় ঘটে না। তাই জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
সংসদে দেওয়া এই বক্তব্যে চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরেন আবু সুফিয়ান।