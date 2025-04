PLEASE হ্যাক গ্র্যান্ড ফিনালে-তে বাংলাদেশের জাতীয় বিজয়ী UITS IUT দলের “Plastix 2.0”

সুপ্রভাত ডেস্ক »

শ্রীলঙ্কার কলম্বো শহরে অবস্থিত সিনামন গ্র্যান্ড হোটেলে গত ৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা PLEASE হ্যাক গ্র্যান্ড ফিনালে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী University of Information Technology and Sciences (UITS) এবং Islamic University of Technology (IUT)-এর শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত দল “Plastix 2.0” বাংলাদেশের জাতীয় বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। দলটির সদস্যরা হলেন: সিয়াম বিন এইচ রহমান, তাকী তাজওয়ারুজ্জামান খান, আহাবাব ইমতিয়াজ রিসাত, তাসনিম আশরাফ ও জাফরিন শায়লা।

PLEASE হ্যাক একটি দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক হ্যাকাথন, যা বৈশ্বিক প্লাস্টিক দূষণ সংকটের উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজে বের করতে তরুণদের সম্পৃক্ত করেছে। এই প্রতিযোগিতা Plastic Free Rivers and Seas for South Asia (PLEASE) প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত হয়, যা South Asia Cooperative Environment Programme (SACEP) কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ও UNOPS-এর সহায়তায় পরিচালিত একটি পাঁচ বছর মেয়াদি আঞ্চলিক উদ্যোগ। এই প্রতিযোগিতায় আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার ২৫০-এর অধিক তরুণ অংশগ্রহণ করেন, যারা ৯৮টি দলে বিভক্ত হয়ে ঘরোয়া ও সম্প্রদায়িক পর্যায়ে প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার টেকসই সমাধান প্রস্তাব করেন। দেশভিত্তিক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২৩টি চূড়ান্ত দল নির্বাচন করা হয়, যারা ফাইনালে অংশগ্রহণের জন্য শ্রীলঙ্কায় আমন্ত্রিত হন। চূড়ান্ত পর্বে প্রতিটি দল তাদের উদ্ভাবনী ধারণা উপস্থাপন করে এবং বিচারকরা সমাধানের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, বাস্তবায়নযোগ্যতা, ব্যবসায়িক মডেল, আঞ্চলিক কার্যকারিতা এবং পরিবেশ ও সমাজের ওপর প্রভাব বিবেচনা করে বিজয়ী দল নির্ধারণ করেন। PLEASE প্রকল্প দক্ষিণ এশিয়ায় সামুদ্রিক প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলা এবং টেকসই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে নিরলসভাবে কাজ করছে।