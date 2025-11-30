১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম নৌরুটে সি-ট্রাক চালু হবে : উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সন্দ্বীপ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সাথে সন্দ্বীপে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান জানান, ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম নৌরুটে সি-ট্রাক চালু হবে।

তিনি গতকাল রহমতপুর ব্লক বেড়িবাঁধ ও গুপ্তছড়া সড়ক চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন শেষে দুপুরে সন্দ্বীপ উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছিলেন।

তিনি বলেন, ‘সন্দ্বীপ মাদকের রুটে পরিণত হয়েছে। মাদক ও সন্ত্রাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জনগণের সহযোগিতা ছাড়া মাদক ও সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব নয়। নিজেদের সাহায্য নিজেরা না করলে অন্য কারো সাহায্য কাজে আসবে না। এ ছাড়া যাত্রীদের দুর্ভোগ এড়াতে ও ফেরী চলাচল নির্বিঘ্ন করতে দুই পাড়ে লো, মিড ও হাই এ তিনটি ঘাট হওয়া প্রয়োজন।

সন্দ্বীপের বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিতদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সন্দ্বীপে ৫ হাজার পুলের চাহিদা রয়েছে। আপাতত ২০০ পুল এসেছে আরো দেড় হাজার পুলের জন্য টেন্ডার পাঠানো হয়েছে। কোন অনিয়ম না করে আবেদনের ক্রমিক অনুযায়ী নিয়মমাফিক পুল বিতরণ করা হলে বাকি পুলগুলোও দেওয়া হবে।

সড়ক নির্মাণ কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, চলমান রাস্তার কাজের মান ভালো না হলে, ভবিষ্যতে আর কোন নতুন রাস্তার কাজের অনুমোদন দেওয়া হবে না। সন্দ্বীপ ও নোয়াখালীর সীমানা জটিলতা নিরসন বিষয়ক এক প্রশ্নে তিনি বলেন – সীমানা বিরোধ নিরসনে জেলা প্রশাসন কাজ করছে। ন্যায্যতা অনুযায়ী সমাধান করা হবে।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞার সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিব আমিন উল্লাহ নূরী, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসিসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় সন্দ্বীপের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপদেষ্টার কাছে সন্দ্বীপের সীমানা জটিলতা নিরসন, উড়িরচরের নদী ভাঙণ রোধ, নৌ যাতায়াত ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ সড়ক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, বেড়িবাঁধ, আইন শৃঙ্খলা, কৃষিসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

এর আগের দিন ২৯ নভেম্বর উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সন্দ্বীপের আমীর মোহাম্মদ ফেরীঘাটের জেটি ও ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প, কালাপানিয়া- বাটাজোড়া- কাঠগড় সংযোগ সড়কের সম্ভাব্য স্থানসহ সন্দ্বীপে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

