জাকসু নির্বাচন : ভোটগ্রহণ শেষ, ব্যালট বাক্স নেওয়া হচ্ছে প্রশাসনিক ভবনে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে একে একে ব্যালট বাক্স নেওয়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশনে (পুরাতন প্রশাসনিক ভবন)। সেখানে ভোট গণনা করা হবে। এদিকে, সতর্ক অবস্থান নিতে দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবন ও নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এ ছাড়া ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরাদ চত্বর, পুরাতন প্রশাসনিক ভবন, বটতলা, প্রান্তিক গেট, ডেইরি গেট, ট্রান্সপোর্টসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি এপিবিএন, বিজিবি ও র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয়েছে।
ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আরাফাতুল ইসলাম এই মুহূর্তে আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা পোস্টকে তিনি জানান, ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৫৩৪ জন পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া গোয়েন্দা পুলিশ ও সাদা পোশাকেও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, নির্বাচনের নিরাপত্তার স্বার্থে মীর মশরারফ হোসেন হল-সংলগ্ন গেট এবং প্রান্তিক গেট ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গেট ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১২ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের ভাসমান দোকান, টারজান পয়েন্টের দোকান, পুরাতন পরিবহন চত্বর-সংলগ্ন দোকান, নতুন কলা ভবন-সংলগ্ন মুরাদ চত্বরের দোকান, প্রান্তিক গেইটের উত্তর পাশের কাপড়ের মার্কেট ও গেটের সব দোকান এবং প্রধান গেট-সংলগ্ন সব দোকান ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
সব আবাসিক হলের অভ্যন্তরীণ ক্যান্টিন ও দোকান খোলা রাখা এবং পর্যাপ্ত খাবার মজুদ রাখার জন্য বলা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা হতে ১২ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত জরুরি বিভাগ (নিরাপত্তা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ইন্টারনেট) ব্যতীত সব মোটরসাইকেল চলাচল নিষেধ করা হয়েছে। এই সময়ে শুধু শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাকার স্টিকার এবং নির্বাচন কমিশনের স্টিকারযুক্ত গাড়ি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে। সব স্টাফ বাস প্রান্তিক গেট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবশে করবে।
এবারের জাকসু নির্বাচনে ২৫ পদে ১৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ৯ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৯ জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে ৬ জন এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।