চমেক হাসপাতালের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা আন্দোলনে সরব

ম্যাটস ও ডিএমএফ ইস্যুতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের মত কর্মবিরতি ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছেন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা

বুধবার (১২ মার্চ) সকালে চমেক অ্যাকাডেমিক ভবনের সামনে ইন্টার্ন চিকিৎসক কাউন্সিলের ব্যানারে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

এসময় দাবি আদায়ে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়ারও কথা বলেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, এতদিন আন্দোলন চলমান থাকার পরও যৌক্তিক দাবিগুলো পূরণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।যা খুবই দুঃখজনক। ম্যাটস, ডিএমএফসহ কেউ ডাক্তার লিখতে পারবে না। এ ছাড়া চিকিৎসকদের চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩২ বছর থেকে বাড়াতে হবে

তারা বলেন, হাইকোর্টে রায়ের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ হবে। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে এই আন্দোলন চলমান থাকবে।

এর আগে মঙ্গলবার সিভিল সার্জন বরাবর স্মারকলিপি দেন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা। এসময় চমেক ছাড়াও নগরে অন্যান্য বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।

দাবিগুলো হল- এমবিবিএস ও বিডিএস ছাড়া কেউ ডাক্তার পদবী লিখতে পারবে না। বিএমডিসি নিবন্ধন শুধু এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রিধারীদের দিতে হবে। ২০১০ সাল থেকে সরকার ম্যাটসদের (মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল) বিএমডিসি থেকে নিবন্ধন দেওয়া শুরু করেছে। এই ম্যাটসদের বিএমডিসি থেকে নিবন্ধন দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।