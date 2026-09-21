সোমবার, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৬
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কক্সবাজার উখিয়া

কক্সবাজারে ছয় চীনা নাগরিকের তিন দিনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, উখিয়া>> কক্সবাজারে অনলাইন প্রতারণা ও সাইবার অপরাধের মামলায় গ্রেপ্তার ছয় চীনা নাগরিকের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে কক্সবাজারের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম গিয়াস উদ্দিনের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পরিদর্শক আবুল কালাম ছয় আসামির প্রত্যেকের পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন।

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সকালে কক্সবাজার কারাগার থেকে ছয়জনকে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে তাঁদের সিআইডির হেফাজতে নেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শওকত ওসমান বলেন, জব্দ করা ডিজিটাল ডিভাইসের তথ্য বিশ্লেষণ এবং আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী আব্দুল মান্নান বলেন, তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা বের করা প্রয়োজন। আসামিরা বৈধ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসে থাকলে সেটিও তদন্তে বিবেচনায় নেওয়া উচিত। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে হয়রানির শিকার না হন, সেদিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম বলেন, “আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।”

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ৪ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার শহরের একটি হোটেল থেকে ছয় চীনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ১ হাজার ৯৩৮টি আইফোন, অন্তত ৩০টি ল্যাপটপসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস ও যোগাযোগের সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

পরে তাদের বিরুদ্ধে অনলাইন প্রতারণা ও সাইবার অপরাধের অভিযোগে রামু থানায় মামলা হয়। মামলাটির তদন্তভার পরে সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

পুলিশের ভাষ্য, চীনা ও তাইওয়ানের কয়েক শ নাগরিক কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভসংলগ্ন কয়েকটি হোটেলে অবস্থান নিয়ে অনলাইনভিত্তিক প্রতারণায় জড়িত ছিলেন—এমন তথ্য পাওয়া গেছে। তবে বিষয়টি তদন্তাধীন।

তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসের তথ্য পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অনলাইন যোগাযোগ, লেনদেন ও অন্যান্য ডেটা বিশ্লেষণ করে তাঁদের কথিত সাইবার অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা যাচাই করা হবে।

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